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Когда проводить поверку счетчиков, чтобы избежать проблем с начислениями

коли проводити повірку лічильників
Фото: Depositphotos

Если вовремя не провести поверку счетчиков водоснабжения или отопления, придется оплачивать коммунальные услуги по установленным нормативам или согласно показаниям общедомового прибора учета.

Когда нужно поверять счетчик, как узнать дату следующей поверки и к кому обращаться за услугой — читайте на Фактах ICTV.

Что такое поверка счетчиков

Поверка счетчиков — это процедура тестирования индивидуальных приборов учета, направленная на определение работоспособности и корректности учета потребления воды или тепла.

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Согласно приказу Министерства экономического развития и торговли Украины № 1747 от 13 октября 2016 года, межповерочный интервал для приборов учета воды и тепла составляет четыре года.

Каждый счетчик имеет паспорт, в котором указана дата первой (нулевой) поверки. Она всегда совпадает с датой производства счетчика. В паспорт также заносятся данные, сделанные в межповерочный интервал.

Делать поверку нужно обязательно, ведь своевременно поверенные счетчики обеспечат корректные начисления за фактически потребленные услуги.

Обратите внимание! Не нужно путать дату поверки с датой опломбирования счетчика, то есть установки на учет.

В соответствии со статьей 17 закона Украины О метрологии и метрологической деятельности, расходы на проведение поверки индивидуальных (квартирных) счетчиков несут потребители.

Когда проводить поверку счетчиков

Для большинства бытовых счетчиков воды и тепла межповерочный интервал составляет 4 года. То есть счетчик подлежит повторной поверке через четыре года с момента его изготовления (эта дата указана в техпаспорте) или с даты последней поверки, зафиксированной в свидетельстве.

Документ выдается, если после поверки счетчик соответствует установленным техническим требованиям.

При несоответствии прибора установленным требованиям предоставляется справка о непригодности счетчика. В таком случае его необходимо заменить на новый.

Кто проводит поверку счетчика

Поверку квартирных счетчиков имеют право проводить исключительно аккредитованные и лицензированные организации.

Потребитель может самостоятельно выбрать такую компанию. Ознакомиться со списком учреждений, которые имеют право выдавать официальные документы о прохождении поверки, можно на сайте Министерства экономики Украины.

Если речь идет о счетчике тепла, то за услугой можно обратиться в Центр коммунального сервиса (ЦКС). Заказать услугу можно онлайн на главном сайте компании в разделе Поверка — Замена счетчиков.

По поводу поверки счетчиков воды можно обратиться в сервисный центр Киевводоканала или в другую уполномоченную организацию.

После проведения работ выдается свидетельство организацией, которая проводила работы. Оно содержит дату проведенной поверки и дату следующей поверки. Кроме свидетельства, выдается акт выполненных работ или протокол поверки.

Что будет, если поверка счетчиков не будет сделана, и почему это важно, смотрите в видео:

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