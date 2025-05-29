Коли проводити повірку лічильників, щоб уникнути проблем з нарахуваннями

Якщо вчасно не зробити повірку лічильників водопостачання або опалення, доведеться оплачувати комунальні послуги за встановленими нормативами або згідно з показаннями загальнобудинкового приладу обліку.

Коли треба повіряти лічильник, як дізнатися дату наступної повірки та до кого звертатися за послугою — читайте на Фактах ICTV.

Що таке повірка лічильників

Повірка лічильників — це процедура тестування індивідуальних приладів обліку направлена на визначення працездатності та коректності обліку споживання води або тепла.

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Згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1747 від 13 жовтня 2016 року, міжповірочний інтервал для приладів обліку води та тепла становить чотири роки.

Кожен лічильник має паспорт у якому вказана дата першої (нульової) повірки. Вона завжди збігається з датою виробництва лічильника. В паспорт також заносяться дані зроблені у міжповірочний інтервал.

Робити повірку треба обов’язково, адже вчасно повірені лічильники забезпечить коректні нарахування за фактично спожиті послуги.

Зверніть увагу! Не треба плутати дату повірки з датою опломбування лічильника, тобто встановлення на облік.

Відповідно до статті 17 Закону України Про метрологію та метрологічну діяльність, витрати на проведення повірки індивідуальних (квартирних) лічильників несуть споживачі.

Коли проводити повірку лічильників

Для більшості побутових лічильників води та тепла міжповірочний інтервал становить 4 роки. Тобто лічильник підлягає повторній повірці через чотири роки з моменту його виготовлення (ця дата вказана в техпаспорті) або з дати останньої повірки, зафіксованої у свідоцтві.

Відповідний документ видається, якщо після повірки лічильник відповідає встановленим технічним вимогам.

При невідповідності приладу встановленим вимогам надається довідка про непридатність лічильника. У такому разі його необхідно замінити на новий.

Хто проводить повірку лічильника

Повірку квартирних лічильників мають право проводити виключно акредитовані та ліцензовані організації.

Споживач може самостійно вибрати таку компанію. Ознайомитися зі списком установ, які мають право видавати офіційні документи про проходження повірки, можна на сайті Міністерства економіки України.

Якщо мова іде про лічильник тепла, то за послугою можна звернутися до сервісного Центра комунального сервісу (ЦКС). Замовити послугу можна онлайн на головному сайті компанії в розділі Повірка — заміна лічильників.

З приводу повірки лічильників води можна звернутися до сервісного центру Київводоканалу або до іншої уповноваженої організації.

Після проведення робіт видається свідоцтво організацією, яка проводила роботи. Воно містить дату проведеної повірки та дату наступної повірки. Окрім свідоцтва видається акт виконаних робіт або протокол повірки.

Отже, відповідно до наказу Міністерства економіки України, повірка лічильників води та тепла має проводитись через кожні чотири роки.

Що буде, якщо повірка лічильників не буде зроблена та чому це важливо дивіться у відео:

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