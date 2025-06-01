Майже 500 ракет та дронів атакувало Україну: ППО збила 385 ворожих цілей

Із учорашнього вечора, впродовж ночі та зранку 1 червня російські окупаційні війська запустили по Україні 479 засобів повітряного нападу: дрони різних типів, балістичні ракети та крилаті ракети.

Про це повідомляє командування Повітряних сили ЗСУ.

Атака РФ на Україну 1 червня: що відомо

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зараз дивляться

За даними військових, 472 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів росіяни запустили з напрямків: Міллерово, Шаталово, Курськ, Орел, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ.

Три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 ворог запустив із Курської та Воронезької областей. Також Україну атакувало чотири крилаті ракети повітряного та наземного базування Х-101, Іскандер-К.

Основні напрямки повітряного удару ворога – Харківщина, Сумщина, Житомирщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Результат роботи ПС ЗСУ

За попередніми даними, станом на 13:30 протиповітряною обороною знешкоджено 385 засобів повітряного нападу:

210 ворожих БпЛА,

3 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К на сході, півдні, півночі, заході та в центрі країни.

213 ворожих повітряних цілей збито вогневими засобами ураження, 172 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 18 локаціях.

Сьогодні вночі на Київщині у Білоцерківському районі внаслідок комбінованого удару вибухами пошкоджено 10 приватних будинків. Також масованої атаки дронів зазнало й Запоріжжя. Там поранення дістали троє людей: дві жінки та чоловік.

Вибухи на Одещині пролунали вночі 1 червня під час масованої комбінованої атаки – свої ударні дрони ворог спрямував на Білгород-Дністровський район. Там побило будинки та базу відпочинку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 194-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Повітряне командування Південь

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.