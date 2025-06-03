Что делать, если не сдал НМТ и возможно ли поступление в 2025 году

В 2025 году для поступления в высшие учебные заведения (ВУЗы) абитуриенты должны сдавать НМТ (национальный мультипредметный тест), который является альтернативой ВНО (внешнее независимое оценивание). Онлайн-тест показывает уровень знаний, навыков и умений поступающих. Именно поэтому очень важно успешно сдать тестирование.

Но что делать, если не сдал НМТ, куда можно поступить в 2025 году — подробнее в материале Фактов ICTV.

Что делать, если не сдал НМТ

Абитуриенты, которые не преодолели пороговый балл по любому предмету НМТ, в 2025 году не смогут принять участие в конкурсном отборе в учреждения высшего образования. То есть, чтобы получить право поступления в высшее учебное заведение абитуриент должен сдать все 4 предмета НМТ по крайней мере на минимально возможный балл.

Сейчас смотрят

Причин неудачи на тестировании может быть несколько:

абитуриент по личным причинам не смог принять участие в тестировании;

абитуриент набрал недостаточное количество баллов для поступления на желаемую специальность;

абитуриенту отказали в тестировании из-за нарушения правил или по другим причинам.

Что делать, если завалил НМТ — прежде всего не отчаиваться. Хотя тестирование и является ключевым элементом для поступления в большинство украинских ВУЗов, но есть случаи, когда возможно обойтись без него.

Не сдал НМТ: что делать, куда можно поступить без мультипредметного теста

Поступать без НМТ имеют право только льготные категории поступающих. Они вместо тестирования могут пройти собеседование.

Также в большинстве случаев не нужно сдавать НМТ в случае, если абитуриент планирует поступать в вуз за рубежом. Однако некоторые страны могут принимать во внимание результаты тестирования, поэтому стоит заранее узнать об условиях поступления и соблюдать требования того заведения высшего образования, куда планируют поступать.

Без тестирования возможно поступление в колледжи для получения профессионального предвысшего образования.

То есть, если выпускник после 11 класса планирует получать профессионально-техническое или профессиональное предвысшее образование, тогда ему для дальнейшего поступления не нужно сдавать НМТ. Ведь поступление происходит на основе конкурса свидетельств о среднем образовании. Также принимаются на обучение по результатам собеседования или творческого конкурса. Чтобы поступить в колледж по контракту, необходимо написать мотивационное письмо.

После окончания колледжа ученики могут поступать в высшее учебное заведение без результатов НМТ по той же специальности, на основе диплома колледжа или техникума (сразу на второй или третий курс).

В 2025 году на некоторые специальности можно поступить без НМТ, сдав только творческий конкурс или физические нормативы (предусмотрено поступление как на бюджет, так и на контракт).

К таким специальностям относятся:

дизайнер одежды;

архитектура, градостроительство;

графический дизайн;

ландшафтный дизайн;

изобразительное искусство;

декоративное искусство, реставрация;

музыкальное искусство;

хореография;

физическая культура и спорт.

Полный перечень специальностей, на которые можно поступить без НМТ можно посмотреть в базе ЕГЭБО (единая государственная электронная база по вопросам образования).

Без сертификата НМТ можно поступить в профессионально-техническое училище, но понадобится аттестат об окончании школы. В ПТУ есть бесплатные и платные направления обучения. Зачисление происходит по результатам экзаменов или собеседования.

Также можно записаться на специализированные курсы. После их окончания выдается диплом или сертификат. Так за несколько месяцев можно получить профессию и сразу работать.

Кому вообще не нужно сдавать НМТ

Не нужно сдавать мультипредметный тест:

Если ученик после окончания школы не планирует поступать в вуз, то он в этом году может не сдавать НМТ, а сдать его в будущем в случае необходимости.

Если абитуриент уже имеет высшее образование и планирует поступать для получения второго высшего образования исключительно на контракт, тогда ему не нужно сдавать НМТ. В таком случае нужно сдать профессиональный экзамен в заведении высшего образования, где он планирует учиться.

Абитуриенты, которые выбирают специальности, получающие государственную поддержку, также не обязаны проходить тестирование. Это могут быть некоторые медицинские направления, специальности, связанные с оборонной сферой и тому подобное.

На творческие или спортивные специальности также не нужен сертификат НМТ. О них мы писали выше.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.