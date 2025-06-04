Фінансування далекобійної зброї: як пройшов Рамштайн-28 і яку військову допомогу виділять Україні

Партнери залишаються надійними та рішучими в підтримці України. За підсумками 28 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн є значні результати.

Умєров розповів про підсумки зустрічі Рамштайн

Як розповів міністр оборони України Рустем Умєров, у 2025 році безпекова допомога перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни.

За його словами, Велика Британія оголосила рекордну допомогу на постачання дронів — 350 млн фунтів, що дозволить передати Україні 100 тис. дронів у 2025 році.

Зараз дивляться

У 2025 році британська військова підтримка становить 4,5 млрд фунтів, з яких 247 млн фунтів буде спрямовано на підготовку ЗСУ, підрахував міністр оборони України.

Крім цього, Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги на €5 млрд – це рішення вже затвердив Бундестаг.

До пакету підтримки увійде фінансування далекобійного озброєння, яке вироблятимуть в Україні, а також передавання систем протиповітряної оборони (ППО), зброї та боєприпасів.

За підсумками Рамштайн Нідерланди надають Україні пакет допомоги вартістю €400 млн, до якого увійдуть протимінний корабель, катери та морські дрони.

Водночас Бельгія оголосила довгострокову ініціативу. Йдеться про щорічну допомогу Україні в розмірі €1 млрд до 2029 року та передавання протимінного корабля.

Після засідання Рамштайн Норвегія оголосила про виділення $700 млн на дрони, з фокусом на підтримку українського оборонно-промислового комплексу, а $50 млн – до фонду NSATU Trust Fund.

Також Канада виділить $45 млн на дрони, засоби РЕБ, IT-рішення, а також броньовані машини Coyote та Bison.

За словами Умєрова, Швеція надасть $440 млн на міжнародні програми із закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та іншого озброєння для України.

Міністр оборони подякував усім країнам, які продовжують підтримувати Україну. На його думку, мир в Україні має бути справедливим, тривалим і захищеним міжнародною єдністю.

Джерело : Міноборони

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.