Следил на крыше за вылетами авиации ВСУ на Хмельнитчине: СБУ задержала агента РФ
В Житомирской области задержали агента ФСБ, который передавал врагу данные для ракетных ударов по аэродромам ВСУ.
Следил за самолетами с крыши
41-летнего мужчину завербовала российская спецслужба в феврале этого года через Telegram.
За сотрудничество в обмен на быстрый заработок он должен был выявлять и передавать координаты оперативных аэродромов Сил обороны, а также графики вылетов и посадок боевых самолетов ВСУ.
В Хмельницкой области агент ФСБ оборудовал на крыше частного дома наблюдательный пункт, откуда с биноклем шпионил за полетами украинской авиации.
Благодаря усилиям контрразведчиков СБУ, его преступная деятельность была раскрыта и задокументирована.
После того, как предатель был задержан по месту жительства в Житомирской области, следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена в условиях военного положения).
В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Хмельницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.