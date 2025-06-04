В Житомирской области задержали агента ФСБ, который передавал врагу данные для ракетных ударов по аэродромам ВСУ.

Следил за самолетами с крыши

41-летнего мужчину завербовала российская спецслужба в феврале этого года через Telegram.

За сотрудничество в обмен на быстрый заработок он должен был выявлять и передавать координаты оперативных аэродромов Сил обороны, а также графики вылетов и посадок боевых самолетов ВСУ.

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В Хмельницкой области агент ФСБ оборудовал на крыше частного дома наблюдательный пункт, откуда с биноклем шпионил за полетами украинской авиации.

Благодаря усилиям контрразведчиков СБУ, его преступная деятельность была раскрыта и задокументирована.

После того, как предатель был задержан по месту жительства в Житомирской области, следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Хмельницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Источник : СБУ

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