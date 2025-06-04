Стежив на даху за вильотами авіації ЗСУ на Хмельниччині: СБУ затримала агента РФ

На Житомирщині затримали агента ФСБ, який передавав ворогу дані для ракетних ударів по аеродромах ЗСУ.

Стежив за літаками з даху

41-річного чоловіка завербовала російська спецслужба в лютому цього року через Telegram.

За співпрацю в обмін на швидкий заробіток він мав виявляти та передавати координати оперативних аеродромів Сил оборони, а також графіки вильотів і посадок бойових літаків ЗСУ.

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На Хмельниччині агент ФСБ облаштував на даху приватного будинку спостережний пункт, звідки з біноклем шпигував за польотами української авіації.

Завдяки зусиллям контррозвідників СБУ, його злочинна діяльність була викрита та задокументована.

Після того, як зрадника затримали за місцем проживання на Житомирщині, слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело : СБУ

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