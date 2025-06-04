Зеленский рассказал об ожиданиях от возможного оборонного соглашения с США

В случае подписания с США оборонного соглашения, Украина планирует закупать американское оружие, которое покупали страны Ближнего Востока ранее.

Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от потенциального соглашения с США о покупке оружия.

В частности, глава государства отметил, что президенту США Дональду Трампу “нравятся соглашения, deals”.

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– Для нас это может быть win-win, важная сделка. Важное оружие, которое нам нужно. Главные вопросы все эти выписаны (в проекте соглашения, – Ред.) – какое оружие, в каком количестве. Я, честно говоря, не вижу здесь серьезных вызовов, – сказал Зеленский.

Зеленский о закупке оружия для Украины

Он отметил, что речь идет о возможности закупки американского оружия, которое страны Ближнего Востока “в то или иное время покупали в больших объемах”, поэтому это не что-то “непонятное, фантастическое”.

Глава государства отметил, что все “зависит от президента Трампа”.

– У нас есть средства недоиспользованные… – ничего нового не нужно, – которые были проголосованы Конгрессом в прошлом году. Мы хотели бы использовать их. Но при этом мы показываем, что можем использовать их, а можем (заключить) отдельное сильное соглашение, оборонное соглашение и отдельные дополнительные средства, – пояснил Зеленский свою позицию.

Он напомнил, что в состав прибывшей накануне в США делегации из Украины входят первый заместитель министра обороны Сергей Боев и заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса, которые представят соответствующие вопросы относительно оборонного соглашения, которое предложила украинская сторона.

Кроме того, президент отметил, что первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко в среду должна встретиться с представителями американских властей, в том числе с министром финансов США Скоттом Бессентом, для обсуждения украинских предложений по соглашению о свободной торговле между Украиной и США.

По его словам, она представит и (предложения) по mineral deal сегодня в Сенате, а также Бессенту.

На пленарном заседании 13 мая Рада приняла за основу законопроект № 13256 в первом чтении.

Перед этим, 8 мая, Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения по полезным ископаемым между Украиной и США, а также учреждение Инвестиционного фонда для восстановления.

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