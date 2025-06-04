Рада одобрила изменения в Бюджетный кодекс относительно соглашения об ископаемых

Верховная Рада окончательно одобрила изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения между Украиной и США о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за соответствующий законопроект №13256 проголосовали 309 парламентариев.

Соглашение об ископаемых: парламент одобрил изменения в Бюджетный кодекс

Он заверил, что ко второму чтению текст документа практически не изменился, и на этом этапе Рада сделала все от нее зависящее.

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То есть, после вступления в силу соглашения об ископаемых, вклад Украины будет состоять из половины средств, полученных от:

ренты на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и все, что указано в Приложении А к Соглашению) с новых лицензий;

выдачи новых спецразрешений на пользование недрами;

реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

По словам Железняка, эти деньги будут зачисляться в специальный фонд госбюджета и по решению главного распорядителя (вероятно, Минэкономики) будут передаваться в Фонд восстановления.

— Напомню, условно, если бы такое соглашение работало 5 лет – уже с 2019-го, это принесло бы где-то $71 млн, — пояснил политик.

На пленарном заседании 13 мая Рада приняла за основу законопроект № 13256 в первом чтении.

Перед этим, 8 мая, Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения по полезным ископаемым между Украиной и США, а также учреждение Инвестиционного фонда для восстановления.

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