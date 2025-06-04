Рада одобрила изменения в Бюджетный кодекс относительно соглашения об ископаемых
Верховная Рада окончательно одобрила изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения между Украиной и США о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.
Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за соответствующий законопроект №13256 проголосовали 309 парламентариев.
Соглашение об ископаемых: парламент одобрил изменения в Бюджетный кодекс
Он заверил, что ко второму чтению текст документа практически не изменился, и на этом этапе Рада сделала все от нее зависящее.
То есть, после вступления в силу соглашения об ископаемых, вклад Украины будет состоять из половины средств, полученных от:
- ренты на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и все, что указано в Приложении А к Соглашению) с новых лицензий;
- выдачи новых спецразрешений на пользование недрами;
- реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.
По словам Железняка, эти деньги будут зачисляться в специальный фонд госбюджета и по решению главного распорядителя (вероятно, Минэкономики) будут передаваться в Фонд восстановления.
— Напомню, условно, если бы такое соглашение работало 5 лет – уже с 2019-го, это принесло бы где-то $71 млн, — пояснил политик.
На пленарном заседании 13 мая Рада приняла за основу законопроект № 13256 в первом чтении.
Перед этим, 8 мая, Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения по полезным ископаемым между Украиной и США, а также учреждение Инвестиционного фонда для восстановления.