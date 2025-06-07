Студентов-должников на ВОТ заставляют заключать контракт с армией РФ – ЦПД
Администрации на временно оккупированных территориях Украины прибегают к новым методам принудительной мобилизации: они принуждают студентов с академической задолженностью заключать краткосрочные контракты с Вооруженными силами РФ.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.
Студентов заставляют подписывать контракт с Минобороны РФ
По данным ЦПД, студентам, которые подпишут контракт с российской армией, обещают сохранить место в учебном заведении и закрыть академическую задолженность. В случае отказа студента угрожают отчислением и принудительной мобилизацией.
Такие действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права. Население оккупированной территории не может быть принуждено участвовать в военных действиях против своего государства – это квалифицируется как нарушение прав человека и суверенитета оккупированной страны, отмечают в ЦПД.
Отмечается, что российские оккупанты системно используют уязвимые группы населения на временно оккупированных территориях для пополнения рядов ВС РФ, в частности, принудительно мобилизуют задержанных лиц, которым грозит тюремное заключение.
В мае сообщалось, что российские пропагандисты распространяли фейки о якобы украинских складах с оружием и боеприпасами в многоэтажках в Краматорске и других городах Донецкой области.
Фото: ЦПД