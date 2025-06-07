Студентів-боржників на ТОТ змушують укладати контракт з армією РФ – ЦПД
Адміністрації на тимчасово окупованих територіях України вдаються до нових методів примусової мобілізації: вони примушують студентів з академічною заборгованістю укладати короткострокові контракти зі Збройними силами РФ.
Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.
Студентів змушують підписувати контракт з міноборони РФ
За даними ЦПД, студентам, які підпишуть контракт із російською армією, обіцяють зберегти місце в навчальному закладі та закрити академічну заборгованість. У разі відмови студента погрожують відрахуванням і примусовою мобілізацією.
Такі дії є брутальним порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Населення окупованої території не може бути змушене брати участь у військових діях проти своєї держави – це кваліфікується як порушення прав людини та суверенітету окупованої країни, наголошують у ЦПД.
Зазначається, що російські окупанти системно використовують уразливі групи населення на тимчасово окупованих територіях для поповнення лав ЗС РФ, зокрема примусово мобілізують затриманих осіб, яким загрожує ув’язнення.
У травні повідомлялося, що російські пропагандисти поширювали фейки про начебто українські склади зі зброєю та боєприпасами в багатоповерхівках у Краматорську й інших містах Донецької області.
Фото: ЦПД