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Студентів-боржників на ТОТ змушують укладати контракт з армією РФ – ЦПД

російські військові студенти

Адміністрації на тимчасово окупованих територіях України вдаються до нових методів примусової мобілізації: вони примушують студентів з академічною заборгованістю укладати короткострокові контракти зі Збройними силами РФ.

Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

Студентів змушують підписувати контракт з міноборони РФ

За даними ЦПД, студентам, які підпишуть контракт із російською армією, обіцяють зберегти місце в навчальному закладі та закрити академічну заборгованість. У разі відмови студента погрожують відрахуванням і примусовою мобілізацією.

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Такі дії є брутальним порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Населення окупованої території не може бути змушене брати участь у військових діях проти своєї держави – це кваліфікується як порушення прав людини та суверенітету окупованої країни, наголошують у ЦПД.

Зазначається, що російські окупанти системно використовують уразливі групи населення на тимчасово окупованих територіях для поповнення лав ЗС РФ, зокрема примусово мобілізують затриманих осіб, яким загрожує ув’язнення.

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російські солдати

У травні повідомлялося, що російські пропагандисти поширювали фейки про начебто українські склади зі зброєю та боєприпасами в багатоповерхівках у Краматорську й інших містах Донецької області.

Фото: ЦПД

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