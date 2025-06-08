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Атака FPV-дроном на Приморское: полностью выгорел дом, есть пострадавший

атака дрона на Приморське
Фото: Pixabay

В ночь на 8 июня враг предпринял дроновую атаку на Приморское Степногорской общины. В результате ранения получил 63-летний мужчина.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

Атака на Приморское 8 июня: что известно

— 63-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Степогорскую общину. Пострадавшего доставили в больницу, где он получает всю необходимую помощь, — говорится в сообщении.

По словам Ивана Федорова, враг атаковал FPV-дроном частный дом в Приморском. Здание сгорело полностью, уточнил глава Запорожской ОВА.

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Источник: Иван Федоров

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дронЗапорожская область
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