Виктория Яснопольская, журналист раздела Медицина
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Атака FPV-дроном на Приморское: полностью выгорел дом, есть пострадавший
В ночь на 8 июня враг предпринял дроновую атаку на Приморское Степногорской общины. В результате ранения получил 63-летний мужчина.
Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.
Атака на Приморское 8 июня: что известно
— 63-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Степогорскую общину. Пострадавшего доставили в больницу, где он получает всю необходимую помощь, — говорится в сообщении.
По словам Ивана Федорова, враг атаковал FPV-дроном частный дом в Приморском. Здание сгорело полностью, уточнил глава Запорожской ОВА.
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Источник: Иван Федоров
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