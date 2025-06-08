Атака FPV-дроном на Приморське: ущент вигорів будинок, є постраждалий

В ніч на 8 червня ворог здійснив дронову атаку на Приморське Степногорської громади. В результаті поранення отримав 63-річний чоловік.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

Атака на Приморське 8 червня: що відомо

– 63-річний чоловік поранений в результаті ворожої атаки на Степогорську громаду. Потерпілого доставили до лікарні, де він отримує всю необхідну допомогу, – йдеться в повідомленні.

За словами Івана Федорова, ворог атакував FPV-дроном приватний будинок у Приморському. Будівля згоріла повністю, уточнив голова Запорізької ОВА.

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Джерело: Іван Федоров

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