Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто написав Біблію: науковці дослідили авторство за допомогою ШІ
Терміново
Кількість постраждалих у Києві зросла до 32 людей, загинуло троє рятувальників
Біографія
Генерал-лейтенант із відзнакою За відвагу: що відомо про Василя Малюка
Ми рекомендуємо
Багатоетапний шаховий хід: західні ЗМІ про спецоперацію Павутина з ураження понад 40 літаків РФ
Призначений для фортець, а не хатин: характеристики Торнадо-С
Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Медицина
2 хв.

Атака FPV-дроном на Приморське: ущент вигорів будинок, є постраждалий

атака дрона на Приморське
Фото: Pixabay

В ніч на 8 червня ворог здійснив дронову атаку на Приморське Степногорської громади. В результаті поранення отримав 63-річний чоловік.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

Атака на Приморське 8 червня: що відомо

– 63-річний чоловік поранений в результаті ворожої атаки на Степогорську громаду. Потерпілого доставили до лікарні, де він отримує всю необхідну допомогу, – йдеться в повідомленні.

За словами Івана Федорова, ворог атакував FPV-дроном приватний будинок у Приморському. Будівля згоріла повністю, уточнив голова Запорізької ОВА.

Зараз дивляться

Читайте також
ЗСУ вдарили по локомотиву з технікою РФ: знищено понад сотню одиниць
ЗСУ успішно вдарили по локомотиву РФ з танками та бронетехнікою

Джерело: Іван Федоров

Пов'язані теми:

дронЗапорізька область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь