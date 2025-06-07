Взрывы в российском Новомосковске: дроны могли атаковать химкомбинат Азот
В российском городе Новомосковск беспилотники могли нанести удары по химическому комбинату Азот, который является производителем компонентов для создания взрывчатых веществ.
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Как сообщили российские Telegram-каналы, по меньшей мере пять взрывов прогремели в Новомосковске Тульской области.
Паблики утверждают, что один из беспилотников попал в химкомбинат Азот, однако информация требует дополнительного подтверждения.
Как указано на сайте предприятия, Новомосковская акционерная компания Азот является крупнейшим российским производителем аммиака и азотных удобрений, а также одним из ведущих в РФ в отрасли по видам и количеству производимой продукции.
На заводе Азот выпускают минеральные удобрения, аммиак, органические пластмассы и смолы, хлор, каустическую соду, хлористый кальций, концентрированную и особой чистоты азотную кислоту, аргон, метанол.
Стоит отметить, что завод Азот в российском Новомосковске уже атаковали в конце мая 2025 года.