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Взрывы в российском Новомосковске: дроны могли атаковать химкомбинат Азот

Новомосковськ: атака дронами
Фото: Факти ICTV

В российском городе Новомосковск беспилотники могли нанести удары по химическому комбинату Азот, который является производителем компонентов для создания взрывчатых веществ.

Атака дронами в Новомосковске 8 июня — какие последствия

Как сообщили российские Telegram-каналы, по меньшей мере пять взрывов прогремели в Новомосковске Тульской области.

Паблики утверждают, что один из беспилотников попал в химкомбинат Азот, однако информация требует дополнительного подтверждения.

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Как указано на сайте предприятия, Новомосковская акционерная компания Азот является крупнейшим российским производителем аммиака и азотных удобрений, а также одним из ведущих в РФ в отрасли по видам и количеству производимой продукции.

На заводе Азот выпускают минеральные удобрения, аммиак, органические пластмассы и смолы, хлор, каустическую соду, хлористый кальций, концентрированную и особой чистоты азотную кислоту, аргон, метанол.

Стоит отметить, что завод Азот в российском Новомосковске уже атаковали в конце мая 2025 года.

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