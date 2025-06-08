РФ запустила по Украине почти 50 дронов и три ракеты, в том числе Оникс – ВС

В ночь на 8 июня (с 21:00 7 июня) россияне запустили по Украине 49 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. Наша противовоздушная оборона уничтожила 40 вражеских целей.

Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.

Атака дронов на Украину 8 июня: что известно

По данным военных, россияне запускали свои дроны из Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска. Кроме того, враг атаковал Украину противокорабельной ракетой Оникс (пуск из оккупированного Крыма) и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 (пуски из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области).

Сейчас смотрят

Основные направления воздушного удара – Харьковская и Донецкая области. Атаку врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 09:00 наши защитники неба сбили 40 вражеских БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, юге, севере и в центре Украины, из них: 22 — сбиты огневыми средствами поражения, 18 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

К сожалению, зафиксировано попадание в пяти локациях.

Напомним, что за прошедшие сутки на Курском направлении Воздушные силы ВСУ сбили российский истребитель Су-35.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 201-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.