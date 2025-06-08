РФ запустила по Україні майже 50 дронів та три ракети, зокрема Онікс – ПС

У ніч на 8 червня (із 21:00 7 червня) росіяни запустили по Україні 49 ударних дронів типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів. Наша протиповітряна оборона знищила 40 ворожих цілей.

Про це йдеться у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака дронів на Україну 8 червня: що відомо

За даними військових, росіяни запускали свої дрони з Курська, Міллерового, Приморсько-Ахтарська. Крім того, ворог атакував Україну протикорабельною ракетою Онікс (пуск із окупованого Криму) та двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (пуски із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області).

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Основні напрямки повітряного удару – Харківщина та Донеччина. Атаку ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:00 наші оборонці неба збили 40 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півдні, півночі та в центрі України, з них: 22 — збито вогневими засобами ураження, 18 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

На жаль, зафіксовано влучання у п’яти локаціях.

Нагадаємо, що минулої доби на Курському напрямку Повітряні сили ЗСУ збили російський винищувач Су-35.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 201-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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