Норвегия передает Украине вдвое больше самолетов F-16, чем обещала официально

Норвегия планирует передать Украине значительно больше истребителей F-16, чем было объявлено официально.

Об этом сообщает Милитарный, со ссылкой на ежегодный отчет об импорте и экспорте обычных вооружений.

14 вместо 6 самолетов

— Согласно документу, Норвегия запланировала предоставить нашей стране четырнадцать самолетов F-16. Между тем официально сообщалось о поставке только шести истребителей, — говорится в отчете.

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Сроки поставки неанонсированных F-16 пока неизвестны.

В отчете не конкретизируется состояние восьми дополнительных самолетов. Потенциально речь идет о бортах, непригодных к полетам, которые можно использовать для подготовки технического персонала, разборки на запчасти или применения в качестве приманок.

Эта версия частично согласуется с предыдущими заявлениями правительства Норвегии о передаче только боеспособных истребителей, выведенных из эксплуатации в 2021 году.

Однако нельзя исключать, что часть неанонсированных F-16 отремонтировали и привели в состояние, пригодном для эксплуатации.

Дополнительная техника от Норвегии

Кроме F-16, в отчете также упоминается передача нашей стране 20 бронированных машин Dingo 2 немецкого производства и двух норвежских инженерных машин NM189, созданных на базе танка Leopard 1.

Напомним, что после заседания Рамштайн-28 Норвегия объявила о выделении $700 млн на дроны с фокусом на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса, а $50 млн – в фонд NSATU Trust Fund. Это стало частью масштабного пакета военной помощи, объявленного участниками заседания.

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