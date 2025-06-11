Норвегія передає Україні вдвічі більше літаків F-16, ніж обіцяла офіційно

Норвегія планує передати Україні значно більше винищувачів F-16, ніж було оголошено офіційно.

Про це повідомляє Мілітарний, з посиланням на щорічний звіту про імпорт та експорт звичайних озброєнь.

14 замість 6 літаків

— Згідно з документом, Норвегія запланувала надати нашій країні чотирнадцять літаків F-16. Між тим офіційно повідомлялося про постачання лише шести винищувачів, – йдеться у звіті.

Терміни постачання неанонсованих F-16 наразі невідомі.

Зараз дивляться

У звіті не конкретизується стан восьми додаткових літаків. Потенційно, йдеться про борти, непридатні до польотів, які можна використати для підготовки технічного персоналу, розбирання на запчастини або застосування як приманок.

Ця версія частково узгоджується з попередніми заявами уряду Норвегії про передачу лише боєздатних винищувачів, виведених з експлуатації у 2021 році. Проте не можна виключати, що частину неанонсованих F-16 відремонтували та привели до придатного для експлуатації стану.

Додаткова техніка від Норвегії

Окрім F-16, у звіті також згадується передача нашій країні 20 броньованих машин Dingo 2 німецького виробництва та двох норвезьких інженерних машин NM189, які створено на базі танка Leopard 1.

Нагадаємо, що після засідання Рамштайн-28 Норвегія оголосила про виділення $700 млн на дрони з фокусом на підтримку українського оборонно-промислового комплексу, а $50 млн – до фонду NSATU Trust Fund. Це стало частиною масштабного пакету військової допомоги, оголошеного учасниками засідання.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.