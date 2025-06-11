Украина разработала дроны-перехватчики — идет поиск средств на массовое производство

В Украине уже разработали различные виды дронов-перехватчиков. Сейчас страна пытается найти дополнительное финансирование, чтобы наладить их массовое производство.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на саммите Украина — Юго-Восточная Европа в Одессе, 11 июня.

Украина создала дроны для перехвата вражеских атак

Зеленский отметил, что Россия активно атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Чаще всего вражеские удары усиливаются, как только нет профицита энергетики в стране — в жару летом или сильные морозы зимой.

Сейчас смотрят

— Мы говорим об электричестве, о разной генерации, о распределительных станциях, об атомной генерации, о тепловой генерации, о газе, инфраструктуре газовой, газохранилищах и так далее. Таких ударов очень много, — сказал президент.

Он также рассказал, что российские захватчики постоянно меняют маршруты и количество ударных дронов.

— Вы знаете, что сегодня они наносят удары уже более 300 дронами в сутки, а были моменты, когда (они запустили — Ред.) около 500 — 483 дрона в сутки. Поэтому абсолютно понятно, как они будут действовать. У нас есть некоторое оружие в разработке, некоторые вещи разработаны, и мы пытаемся найти больше средств для массового производства. Это различные варианты дронов-перехватчиков и т.д., — рассказал Зеленский.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 204-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.