Україна розробила дрони-перехоплювачі – йде пошук коштів на масове виробництво

В Україні вже розробили різні види дронів-перехоплювачів. Зараз країна намагається знайти додаткове фінансування, щоб налагодити їхнє масове виробництво.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на саміті Україна – Південно-Східна Європа в Одесі, 11 червня.

Україна створила дрони для перехоплення ворожих атак

Зеленський зазначив, що Росія активно атакує енергетичну інфраструктуру України. Найчастіше ворожі удари посилюються, щойно немає профіциту енергетики в країні – у спеку влітку або сильні морози взимку.

Зараз дивляться

– Ми говоримо про електрику, про різну генерацію, про розподільчі станції, про атомну генерацію, про теплову генерацію, про газ, інфраструктуру газову, газосховища тощо. Таких ударів дуже багато, – сказав президент.

Він також розповів, що російські загарбники постійно змінюють маршрути і кількість ударних дронів.

– Ви знаєте, що сьогодні вони завдають удари вже понад 300 дронами на добу, а були моменти, коли (вони запустили – Ред.) близько 500 – 483 дрона за добу. Тому абсолютно зрозуміло, як вони будуть діяти. У нас є деяка зброя в розробці, деякі речі розроблені, і ми намагаємося знайти більше коштів для масового виробництва. Це різні варіанти дронів-перехоплювачів тощо, – розповів Зеленський.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 204-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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