Потери РФ на 13 июня: ВСУ уничтожили 1220 оккупантов и более 40 артсистем

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте не менее 1 220 российских военных.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Также уничтожено более 40 единиц артиллерийских систем, в том числе три реактивные системы залпового огня.

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Потери РФ на 13 июня 2025 года

личного состава – около 1 001 560 (+1220) человек,

танков – 10 934 (+1) ед.,

боевых бронированных машин – 22 791 (+5) ед.,

артиллерийских систем – 29 105 (+42) ед.,

РСЗО – 1 416 (+3) ед.,

средств ПВО – 1 184 ед.,

самолетов – 416 ед.,

вертолетов – 337 ед.,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 40 507 (+72) ед.,

крылатых ракет – 3 337 ед.,

кораблей/катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 51 821 (+106) ед.,

специальной техники – 3 914 ед.

По словам начальника Херсонской МВА Ярослава Шанько, за прошедшие сутки вражеские удары подверглись 6 населенных пунктов Херсонской общины. Под огнем российской авиации, артиллерии и дроновым террором оказались Херсон, Антоновка, Инженерное, Надднепрянское, Садовое и Комышаны.

Ночью по Днепропетровской области россияне обстреливали с дронов и артиллерии, а также нанесли ракетный удар по Межирицкой общине Павлоградского района. Там повреждены четыре многоквартирных дома и шесть автомобилей. Под ракетной атакой оказалась и Петропавловская община в Синельниковском районе. Взрывами повреждены 14 частных домов и автомобиль. Никопольский район враг обстрелял с помощью дронов и артиллерии. Повреждены частный дом и хозяйственные постройки. Нигде не было погибших и пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 206-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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