Потери РФ на 13 июня: ВСУ уничтожили 1220 оккупантов и более 40 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте не менее 1 220 российских военных.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Также уничтожено более 40 единиц артиллерийских систем, в том числе три реактивные системы залпового огня.
Потери РФ на 13 июня 2025 года
- личного состава – около 1 001 560 (+1220) человек,
- танков – 10 934 (+1) ед.,
- боевых бронированных машин – 22 791 (+5) ед.,
- артиллерийских систем – 29 105 (+42) ед.,
- РСЗО – 1 416 (+3) ед.,
- средств ПВО – 1 184 ед.,
- самолетов – 416 ед.,
- вертолетов – 337 ед.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 40 507 (+72) ед.,
- крылатых ракет – 3 337 ед.,
- кораблей/катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 51 821 (+106) ед.,
- специальной техники – 3 914 ед.
По словам начальника Херсонской МВА Ярослава Шанько, за прошедшие сутки вражеские удары подверглись 6 населенных пунктов Херсонской общины. Под огнем российской авиации, артиллерии и дроновым террором оказались Херсон, Антоновка, Инженерное, Надднепрянское, Садовое и Комышаны.
Ночью по Днепропетровской области россияне обстреливали с дронов и артиллерии, а также нанесли ракетный удар по Межирицкой общине Павлоградского района. Там повреждены четыре многоквартирных дома и шесть автомобилей. Под ракетной атакой оказалась и Петропавловская община в Синельниковском районе. Взрывами повреждены 14 частных домов и автомобиль. Никопольский район враг обстрелял с помощью дронов и артиллерии. Повреждены частный дом и хозяйственные постройки. Нигде не было погибших и пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 206-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.