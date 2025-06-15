СБУ задержала корректировщицу ударов РФ, которая готовила теракты в Хмельницкой области
Служба безопасности Украины разоблачила агента ФСБ в Хмельницкой области, которая корректировала авиаудары российских сил по региону и изготавливала самодельные взрывные устройства для террористических актов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
СБУ разоблачила агента РФ в Хмельницкой области
59-летняя местная безработная жительница систематически передавала координаты запасных командных пунктов и административных сооружений ВСУ в Хмельницкой области российской стороне после вербовки через мессенджер Telegram.
Агент осуществляла систематическое наблюдение за объектами военного назначения и передавала российской стороне координаты стратегических целей.
Приоритетными объектами разведки были запасные командные пункты и административные сооружения Вооруженных сил Украины.
Для маскировки разведывательной деятельности злоумышленница применяла метод скрытой фото- и видеофиксации, имитируя телефонные разговоры во время прохождения вблизи военных объектов.
Параллельно с разведывательными мероприятиями агентка получила от российского куратора задание по изготовлению самодельных взрывных устройств.
Киберспециалисты Службы безопасности обнаружили агента во время проведения разведывательных мероприятий возле воинской части. Задержание произошло непосредственно в момент сбора разведывательной информации.
Во время обысков по месту жительства и на месте задержания изъят мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами.
Дополнительно обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, которые агент приобрела по инструкциям куратора, но не успела скомпоновать.
Следователи СБУ выдвинули подозрение по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена в условиях военного положения).
Подозреваемая находится под стражей без возможности внесения залога. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Ранее военная контрразведка СБУ задержала в Ровенской области 24-летнего агента ФСБ , который собирал координаты аэродромов ВСУ для планирования ракетных ударов.
Предатель был завербован кадровым сотрудником центрального управления ФСБ Ильей Кудрявцевым через Telegram-каналы поиска заработка.
Агент использовал скрытую камеру в автомобиле для фиксации военных объектов.