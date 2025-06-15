СБУ задержала корректировщицу ударов РФ, которая готовила теракты в Хмельницкой области

Служба безопасности Украины разоблачила агента ФСБ в Хмельницкой области, которая корректировала авиаудары российских сил по региону и изготавливала самодельные взрывные устройства для террористических актов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ разоблачила агента РФ в Хмельницкой области

59-летняя местная безработная жительница систематически передавала координаты запасных командных пунктов и административных сооружений ВСУ в Хмельницкой области российской стороне после вербовки через мессенджер Telegram.

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Агент осуществляла систематическое наблюдение за объектами военного назначения и передавала российской стороне координаты стратегических целей.

Приоритетными объектами разведки были запасные командные пункты и административные сооружения Вооруженных сил Украины.

Для маскировки разведывательной деятельности злоумышленница применяла метод скрытой фото- и видеофиксации, имитируя телефонные разговоры во время прохождения вблизи военных объектов.

Параллельно с разведывательными мероприятиями агентка получила от российского куратора задание по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Киберспециалисты Службы безопасности обнаружили агента во время проведения разведывательных мероприятий возле воинской части. Задержание произошло непосредственно в момент сбора разведывательной информации.

Во время обысков по месту жительства и на месте задержания изъят мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами.

Дополнительно обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, которые агент приобрела по инструкциям куратора, но не успела скомпоновать.

Следователи СБУ выдвинули подозрение по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена в условиях военного положения).

Подозреваемая находится под стражей без возможности внесения залога. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее военная контрразведка СБУ задержала в Ровенской области 24-летнего агента ФСБ , который собирал координаты аэродромов ВСУ для планирования ракетных ударов.

Предатель был завербован кадровым сотрудником центрального управления ФСБ Ильей Кудрявцевым через Telegram-каналы поиска заработка.

Агент использовал скрытую камеру в автомобиле для фиксации военных объектов.

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