СБУ затримала коригувальницю ударів РФ, яка готувала теракти на Хмельниччині

Служба безпеки України викрила агентку ФСБ на Хмельниччині, яка коригувала авіаційні удари російських сил по регіону та виготовляла саморобні вибухові пристрої для терористичних актів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

СБУ викрила агентку РФ на Хмельниччині

59-річна місцева безробітна жителька систематично передавала координати запасних командних пунктів та адміністративних споруд ЗСУ на Хмельниччині російській стороні після вербування через месенджер Telegram.

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Агентка здійснювала систематичне спостереження за об’єктами військового призначення та передавала російській стороні координати стратегічних цілей.

Пріоритетними об’єктами розвідки були запасні командні пункти й адміністративні споруди Збройних сил України.

Для маскування розвідувальної діяльності зловмисниця застосовувала метод прихованої фото- та відеофіксації, імітуючи телефонні розмови під час проходження поблизу військових об’єктів.

Паралельно з розвідувальними заходами агентка отримала від російського куратора завдання з виготовлення саморобних вибухових пристроїв.

Кіберфахівці Служби безпеки виявили агентку під час здійснення розвідувальних заходів біля військової частини. Затримання відбулося безпосередньо в момент збору розвідувальної інформації.

Під час обшукових заходів за місцем проживання та на місці затримання вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами.

Додатково виявлено компоненти для виготовлення вибухового пристрою, які агентка придбала за інструкціями куратора, але не встигла скомпонувати.

Слідчі СБУ висунули підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада в умовах воєнного стану).

Підозрювана перебуває під вартою без можливості внесення застави. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше військова контррозвідка СБУ затримала на Рівненщині 24-річного агента ФСБ , який збирав координати аеродромів ЗСУ для планування ракетних ударів.

Зрадника завербував кадровий співробітник центрального управління ФСБ Ілля Кудрявцев через Telegram-канали пошуку заробітку.

Агент використовував приховану камеру в автомобілі для фіксації військових об’єктів.

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