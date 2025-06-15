Потери РФ на 15 июня: ВСУ уничтожили 1170 оккупантов и 33 артсистемы

За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали не менее 1170 российских военных.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Также наши воины уничтожили 33 единицы артиллерийских систем и одно средство противовоздушной обороны врага.

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Потери РФ в войне на 15 июня 2025 года:

личного состава ‒ около 1 003 860 (+1170) человек,

танков ‒ 10 937 ед.,

боевых бронированных машин ‒ 22 804 (+6) ед.,

артиллерийских систем – 29190 (+33) ед.,

РСЗО – 1418 (+1) ед.,

средств ПВО – 1186 (+1) ед.,

самолетов – 416 ед.,

вертолетов – 337 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 709 (+123) ед.,

крылатых ракет – 3337 ед.,

кораблей/катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 52017 (+89) ед.,

специальная техника – 3915 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 208-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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