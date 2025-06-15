Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.
Потери РФ на 15 июня: ВСУ уничтожили 1170 оккупантов и 33 артсистемы
За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали не менее 1170 российских военных.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Также наши воины уничтожили 33 единицы артиллерийских систем и одно средство противовоздушной обороны врага.
Сейчас смотрят
Потери РФ в войне на 15 июня 2025 года:
- личного состава ‒ около 1 003 860 (+1170) человек,
- танков ‒ 10 937 ед.,
- боевых бронированных машин ‒ 22 804 (+6) ед.,
- артиллерийских систем – 29190 (+33) ед.,
- РСЗО – 1418 (+1) ед.,
- средств ПВО – 1186 (+1) ед.,
- самолетов – 416 ед.,
- вертолетов – 337 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 709 (+123) ед.,
- крылатых ракет – 3337 ед.,
- кораблей/катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 52017 (+89) ед.,
- специальная техника – 3915 (+1) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 208-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.