Втрати ворога на 15 червня: ЗСУ знищили 1170 окупантів та 33 артсистеми

Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1170 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Також наші воїни знищили 33 одиниці артилерійських систем та один засіб протиповітряної оборони ворога.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні на 15 червня 2025:

особового складу ‒ близько 1 003 860 (+1170) осіб,

танків ‒ 10 937 од,

бойових броньованих машин ‒ 22 804 (+6) од,

артилерійських систем – 29190 (+33) од,

РСЗВ – 1418 (+1) од,

засобів ППО ‒ 1186 (+1) од,

літаків – 416 од,

гелікоптерів – 337 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 709 (+123) од,

крилатих ракет ‒ 3337 од,

кораблів /катерів ‒ 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 52017 (+89) од,

спеціальна техніка ‒ 3915 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 208-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.