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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 15 червня: ЗСУ знищили 1170 окупантів та 33 артсистеми

російський танк
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1170 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Також наші воїни знищили 33 одиниці артилерійських систем та один засіб протиповітряної оборони ворога.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні на 15 червня 2025:

  • особового складу ‒ близько 1 003 860 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 10 937 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22 804 (+6) од,
  • артилерійських систем – 29190 (+33) од,
  • РСЗВ – 1418 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 1186 (+1) од,
  • літаків – 416 од,
  • гелікоптерів – 337 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 709 (+123) од,
  • крилатих ракет ‒ 3337 од,
  • кораблів /катерів ‒ 28 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52017 (+89) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3915 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 208-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

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