Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 15 червня: ЗСУ знищили 1170 окупантів та 33 артсистеми
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1170 російських військових.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Також наші воїни знищили 33 одиниці артилерійських систем та один засіб протиповітряної оборони ворога.
Зараз дивляться
Втрати РФ у війні на 15 червня 2025:
- особового складу ‒ близько 1 003 860 (+1170) осіб,
- танків ‒ 10 937 од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 804 (+6) од,
- артилерійських систем – 29190 (+33) од,
- РСЗВ – 1418 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 1186 (+1) од,
- літаків – 416 од,
- гелікоптерів – 337 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 709 (+123) од,
- крилатих ракет ‒ 3337 од,
- кораблів /катерів ‒ 28 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52017 (+89) од,
- спеціальна техніка ‒ 3915 (+1) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 208-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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