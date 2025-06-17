В Запорожье ректорат университета продавал отсрочки от мобилизации — СБУ
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией ликвидировала организованную группу, возглавляемую ректором одного из частных университетов в Запорожье. В течение восьми месяцев злоумышленники изготавливали поддельные документы об обучении для военнообязанных.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Фейковые аспиранты в Запорожье
Схема работала с конца 2023 до середины 2024 года.
Ректорат зачислял мужчин призывного возраста в аспирантуру без вступительных экзаменов и фактического посещения занятий.
Оформленные как студенты дневной формы обучения, они получали отсрочку от призыва.
Услугой воспользовались 2 966 военнообязанных. Стоимость оформления составляла до $5 000 наличными с человека плюс обязательный платеж 20 тыс. грн за семестр на реквизиты университета.
Кроме ректора, в схеме участвовали восемь его подчиненных – заместители и руководители институтов.
После поступления средств на счета учебного заведения организаторы снимали деньги и распределяли между участниками группы.
Общий доход от преступной деятельности превысил 50 млн грн.
Подозреваемым инкриминируется создание преступной организации, коррупционные правонарушения, несанкционированные действия с информационными системами и содействие уклонению от военного призыва.
Максимальные санкции предусматривают лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.
Ранее мы сообщали о правоохранителе из Днепра, который за деньги удалял данные об уклонистах. С каждого своего клиента злоумышленник получал от $1 000 до $2 000.