В Запорожье ректорат университета продавал отсрочки от мобилизации — СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией ликвидировала организованную группу, возглавляемую ректором одного из частных университетов в Запорожье. В течение восьми месяцев злоумышленники изготавливали поддельные документы об обучении для военнообязанных.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Фейковые аспиранты в Запорожье

Схема работала с конца 2023 до середины 2024 года.

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Ректорат зачислял мужчин призывного возраста в аспирантуру без вступительных экзаменов и фактического посещения занятий.

Оформленные как студенты дневной формы обучения, они получали отсрочку от призыва.

Услугой воспользовались 2 966 военнообязанных. Стоимость оформления составляла до $5 000 наличными с человека плюс обязательный платеж 20 тыс. грн за семестр на реквизиты университета.

Кроме ректора, в схеме участвовали восемь его подчиненных – заместители и руководители институтов.

После поступления средств на счета учебного заведения организаторы снимали деньги и распределяли между участниками группы.

Общий доход от преступной деятельности превысил 50 млн грн.

Подозреваемым инкриминируется создание преступной организации, коррупционные правонарушения, несанкционированные действия с информационными системами и содействие уклонению от военного призыва.

Максимальные санкции предусматривают лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали о правоохранителе из Днепра, который за деньги удалял данные об уклонистах. С каждого своего клиента злоумышленник получал от $1 000 до $2 000.

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