Правоохранитель из Днепра удалял данные о сотнях уклонистов за $1-2 тыс. — ГБР

Сотрудники Государственного бюра расследований вместе с полицией разоблачили правоохранителя из Днепра, который причастен к незаконному удалению информации об уклоняющихся от мобилизации лицах.

Исчезли сведения о более чем 850 человек

Следствие установило, что двое правоохранителей, работавших в одном подразделении, имели доступ к специальной базе данных с такими лицами. Они удаляли информацию о розыске уклонистов. За это люди, желавшие избежать мобилизации, платили от $1 до 2 тыс.

В общей сложности из базы данных таким образом исчезли сведения о более чем 850 человек.

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Под стражей без возможности залога

На прошлой неделе подозрение получила уже бывшая правоохранительница, которая удалила более 500 учетных карточек жителей Днепропетровской области. Она сейчас находится в СИЗО, поскольку суд избрал ей меру пресечения — содержание под стражей без возможности залога.

Также подозрение получил и ее коллега, который удалил из базы более 350 карточек.

Фото: ГБР

Источник : ГБР

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