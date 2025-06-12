Правоохранитель из Днепра удалял данные о сотнях уклонистов за $1-2 тыс. — ГБР
Сотрудники Государственного бюра расследований вместе с полицией разоблачили правоохранителя из Днепра, который причастен к незаконному удалению информации об уклоняющихся от мобилизации лицах.
Исчезли сведения о более чем 850 человек
Следствие установило, что двое правоохранителей, работавших в одном подразделении, имели доступ к специальной базе данных с такими лицами. Они удаляли информацию о розыске уклонистов. За это люди, желавшие избежать мобилизации, платили от $1 до 2 тыс.
В общей сложности из базы данных таким образом исчезли сведения о более чем 850 человек.
Под стражей без возможности залога
На прошлой неделе подозрение получила уже бывшая правоохранительница, которая удалила более 500 учетных карточек жителей Днепропетровской области. Она сейчас находится в СИЗО, поскольку суд избрал ей меру пресечения — содержание под стражей без возможности залога.
Также подозрение получил и ее коллега, который удалил из базы более 350 карточек.
Фото: ГБР