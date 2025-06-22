В ВСУ усиливают работу над фортификацией: создаются специализированные группы и новые должности в ОТУ
В Вооруженных силах Украины внедряют новые подходы к фортификационному обеспечению обороны.
В оперативно-тактических группировках создают специальные группы, занимающиеся исключительно вопросами фортификации, а также вводят должности заместителей командиров, ответственных за это направление.
На фронте продолжается строительство фортификаций
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский во время встречи с журналистами.
По его словам, на всех ключевых участках фронта идет активная работа по строительству оборонных укреплений и инженерных сооружений. Особое внимание уделяется северным областям, в частности, Сумщине.
Сырский подчеркнул, что подходы к строительству защитных объектов изменились с начала полномасштабного вторжения.
Опыт боев в Бахмуте показал, что большие опорные пункты больше не являются эффективными, уступая место более мобильным и меньшим укрытиям.
– Мы видим, что наиболее эффективная позиция – максимум на отделение. А в основном это группы окопов, даже так называемые лисьи норы, которые делают невозможным применение противником ударных дронов. Ведь сейчас дрон, особенно на оптоволокне, может проникнуть в любую щель, – сказал он.
В Генштабе напомнили, что ответственность за фортификационное оборудование распределена между разными структурами.
Первую линию обороны возводят общевойсковые подразделения, вторую – Силы поддержки ВСУ, а устройство оперативного рубежа выполняет Государственная специальная служба транспорта.
Работы в тылу координируются областными военными администрациями через подрядные организации.
При этом главнокомандующий отметил, что любое укрепление не будет эффективным без должного боевого состава:
– Если же в укреплении нет военнослужащих или их количество недостаточно – например, когда построен нормальный опорный пункт, но в нем остаются два-три солдата, – конечно, это укрепление не играет свою роль, – подчеркнул Сырский.
Введенные меры преследуют цель не только повысить эффективность обороны, но и обеспечить адаптацию армии к новым вызовам войны, в частности, активного использования дронов врагом.