У ЗСУ посилюють роботу над фортифікацією: створюються спеціалізовані групи та нові посади в ОТУ

У Збройних силах України впроваджуються нові підходи до фортифікаційного забезпечення оборони.

В оперативно-тактичних угрупованнях створюють спеціальні групи, які займатимуться виключно питаннями фортифікації, а також додають посади заступників командирів, відповідальних за цей напрям.

На фронті триває будівництво фортифікацій

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський під час зустрічі з журналістами.

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За його словами, на всіх ключових ділянках фронту триває активна робота з будівництва оборонних укріплень та інженерних споруд. Особлива увага приділяється північним областям, зокрема Сумщині.

Сирський наголосив, що підходи до будівництва захисних об’єктів змінилися від початку повномасштабного вторгнення.

Досвід боїв у Бахмуті показав, що великі опорні пункти більше не є ефективними, поступаючись місцем мобільнішим і меншим укриттям:

– Ми бачимо, що найбільш ефективна позиція – максимум на відділення. А в основному це групи окопів, навіть так звані лисячі нори, які унеможливлюють застосування противником ударних дронів. Адже зараз дрон, особливо на оптоволокні, може проникнути в будь-яку щілину, – сказав він.

У Генштабі нагадали, що відповідальність за фортифікаційне обладнання розподілена між різними структурами.

Першу лінію оборони зводять загальновійськові підрозділи, другу – Сили підтримки ЗСУ, а облаштування оперативного рубежу виконує Державна спеціальна служба транспорту.

Роботи в тилу координуються обласними військовими адміністраціями через підрядні організації.

Водночас головнокомандувач зазначив, що будь-яке укріплення не буде ефективним без належного бойового складу:

– Якщо ж в укріпленні немає військовослужбовців або їхня кількість недостатня – наприклад, коли побудовано нормальний опорний пункт, але в ньому залишаються два-три солдати, – звісно, це укріплення не відіграє свою роль, – наголосив Сирський.

Запроваджені заходи мають на меті не лише підвищити ефективність оборони, а й забезпечити адаптацію армії до нових викликів війни, зокрема активного використання дронів ворогом.

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