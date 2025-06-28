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Статус Крыма и русского языка: 10 малоизвестных фактов о Конституции

Конституція України
Фото: УНИАН

В субботу, 28 июня, в Украине отмечают государственный праздник — День Конституции.

В этом году Основному закону Украины исполняется 29 лет.

Конституция Украины закрепляет ключевые правовые основы независимой Украины, устанавливает государственное устройство, порядок и принципы функционирования органов власти. Принятие Конституции стало важным событием для идентификации Украины на международной арене.

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По случаю этого дня Факты ICTV подготовили подборку малоизвестных, но интересных фактов о Конституции Украины.

Конституция Украины – 10 малоизвестных фактов

  • Отцом Конституции Украины считается один из ее авторов — народный депутат Михаил Сирота.
  • Процесс написания Конституции длился шесть лет — с 1990-го до 1996 года, однако активный период занял три месяца.
  • За шесть лет было предложено 15 вариантов Основного документа.
  • Единственный праздник, закрепленный в Конституции, это День Конституции.
  • Верховная Рада проводила заседание по принятию Конституции целые сутки, потом его назвали конституционной ночью. Решение поддержало 315 народных депутатов.
  • Международное сообщество назвало Конституцию Украины одной из самых демократических в мире.
  • Украина приняла Конституцию на пятом году независимости.
  • Украина провозгласила Основной документ последней из всех стран бывшего СССР.
  • Первыми словами после принятия Конституции стала фраза Есть Конституция, которую произнес тогдашний спикер парламента Александр Мороз.
  • Самыми проблемными вопросами при подготовке Конституции были русский язык, статус Крыма и распределение полномочий между ветвями власти. Согласно одному из предложений, Крым бы мог быть 25-й областью.
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