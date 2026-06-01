Студии Warner Bros и Legendary официально объявили название продолжения кассового хита Minecraft». Сиквел выйдет под названием A Minecraft Movie Squared.

Об этом сообщили во время презентации на TwitchCon, где также раскрыли новые подробности будущей ленты.

Кто работает над сиквелом фильма Minecraft

Работа над новой картиной уже ведется. Режиссером вновь стал Джаред Гесс, который также написал сценарий вместе с Крисом Галлеттой.

Сейчас смотрят

К актерскому составу присоединилась номинантка на премию «Оскар» Кирстен Данст. Она сыграет Алекс — женский аналог персонажа Стива из вселенной Minecraft.

Информацию о роли Данст раскрыли в специальном видео из-за кулис съемок, которое показали во время TwitchCon.

В то же время Мэтт Берри вернется во франшизу, хотя подробности о его персонаже пока не разглашаются.

Когда выйдет A Minecraft Movie Squared

Премьера A Minecraft Movie Squared запланирована на 23 июля 2027 года.

Вместе с анонсом названия Warner Bros и Legendary запустили конкурс для игроков Minecraft. Участникам предлагается создать собственный объект или здание в игре, которые могут появиться в фильме или в финальных титрах.

Победитель также получит возможность посетить закрытый показ фильма вместе с друзьями.

Фильм Minecraft — один из главных хитов 2025 года

Первый фильм A Minecraft Movie, основанный на популярной видеоигре Minecraft, вышел весной 2025 года и стал одним из самых успешных релизов года.

Лента с Джеком Блэком и Джейсоном Момоа рассказывала о группе неудачников, которые через портал попадают в кубический мир Minecraft. Там их проводником становится опытный мастер Стив, роль которого исполнил Блэк.

Фильм стартовал в прокате со сборов в $163 млн только в Северной Америке и в итоге заработал около $960 млн в мировом прокате.

Также в картине сыграли Дэниэл Брукс, Мэтт Берри и Дженнифер Кулидж.

Фото: скриншот из презентации Minecraft

Источник : Variety

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.