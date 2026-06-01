США урезали финансирование программ, связанных с расследованием и фиксацией военных преступлений России в Украине, что привело к сокращению или остановке части проектов.

Об этом сообщает Reuters.

По данным Reuters, речь идет о сокращении миллионов долларов, которые раньше направлялись на инициативы по документированию военных преступлений в Украине.

В общей сложности США выделяли более $283 млн на соответствующие программы, однако после решения о приостановлении части внешней помощи значительное количество проектов было свернуто или не продлено.

Журналисты отмечают, что не менее 40% расходов приходилось на программы, которые уже прекратили деятельность или не получили нового финансирования.

Украинские чиновники оценивают, что сокращение коснулось примерно половины проектов, связанных с привлечением к ответственности за военные преступления и поддержкой верховенства права.

Правозащитные организации уже ощутили последствия.

В частности, часть команд была вынуждена сократить персонал, приостановить архивные проекты и отложить обучение судьям и прокурорам, работающим с международным правом.

Также сообщается, что иностранные эксперты, помогавшие собирать доказательства на местах, частично упустили возможность работать в Украине из-за отсутствия финансирования.

Отдельно пострадали исследовательские инициативы, занимавшиеся поиском пропавших без вести детей, а также другие проекты, связанные с фиксацией преступлений и сбором доказательной базы.

Кроме того, в предыдущие периоды были закрыты или реорганизованы отдельные американские правительственные структуры, координировавшие международные усилия по расследованию массовых преступлений и поддерживавшие украинские следственные группы.

Напомним, 15 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ о масштабировании работы по сбору, обработке и хранению информации о нарушениях международного гуманитарного права со стороны российских войск.

Документ устанавливает единые правила и стандарты для сбора и обработки данных о военных преступлениях, выявляемых при выполнении боевых и специальных задач.

Также он определяет порядок фиксации этой информации в системе интеграционной платформы Дельта.

