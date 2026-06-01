Взносов партнеров в программу PURL пока достаточно для продолжения поставок вооружения из США.

Об этом в комментарии Укринформу сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Запасы финансирования программы PURL: что известно

— Объем взносов в программу PURL достаточен для продолжения поставок Украине критического вооружения из США, помощь продолжает поступать, — сообщили в ведомстве.

В то же время в министерстве уточнили, что не разглашают информацию об объемах помощи, перечне стран-участниц, номенклатуре вооружения и условиях контрактов.

В Минобороны объяснили, что во время военного положения эти данные относятся к служебной информации и публично не комментируются.

Что такое PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — это механизм, основанный США и НАТО для обеспечения Украины критически важным вооружением.

Инициатива предусматривает, что страны-партнеры финансируют закупку американского вооружения и оборудования в соответствии с приоритетным списком потребностей Украины, согласованного с США и НАТО.

Механизм позволяет координировать взносы союзников и направлять финансирование централизованно — вместо отдельных закупок каждая страна вносит вклад в общий пакет, после чего США организуют поставки необходимого вооружения.

Такой подход позволяет сократить время между определением потребностей и получением техники украинскими военными.

Недавно к международному механизму PURL присоединилась Япония.

Правительство страны приняло решение выделить более $14,6 млн в рамках этой программы для закупки нелетального военного оборудования для Украины.

