Вибухи у Криму: у районі аеродрому Кіровське супутники NASA зафіксували пожежу

У ніч проти 28 червня в Криму було чутно вибухи в районі аеродрому Кіровське. Там виникли пожежі.

Про це повідомили у Telegram-каналі Кримський вітер.

У Криму пролунали вибухи біля аеродрому

Серія вибухів пролунала вночі у період з 02:50 до 03:02. Перед цим там нібито чули звуки прольоту дронів.

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Попередньо відомо, що на аеродромі міг здетонувати боєкомплект.

– Імовірно, уражені склади та об’єкти ППО. Також є влучання в одну з авіаційних стоянок, видно вертоліт, що горить, також вибухали паливні баки винищувачів Су, – йдеться у повідомленні.

Сильні пожежі на цьому аеродромі зафіксували супутники NASA.

Як повідомляє моніторингова група Кримського вітру, пожежі у західній частині аеродрому зафіксували о 02:31, а у східній – о 03:50.

– Тобто, атака на аеродром, що призвела до перших пожеж, була дещо раніше, – йдеться у повідомленні.

Про сильну пожежу, дим від якої було видно вранці, розповіли жителі Красносільського, Яркого Поля, Трудолюбівки та Кіровського.

Водночас у Міноборони Росії заявили, що зранку 28 червня їхні сили ППО нібито збили п’ять українських безпілотників над Брянською, Бєлгородською та Курською областями.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 221-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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