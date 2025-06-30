Добровольцам по Контракту 18-24 предоставят отсрочку от мобилизации: детали

Министерство обороны Украины разработало законопроект, предусматривающий предоставление годовой отсрочки от мобилизации для добровольцев, прошедших службу по программе Контракт 18–24.

Об этом сообщили в Минобороны.

Годовая отсрочка после службы: что предусматривает новый законопроект

Как уточнили в ведомстве, законопроект был одобрен на заседании правительства 27 июня. Он должен устранить правовую неопределенность, когда после увольнения со службы добровольцев могли сразу призвать на военный учет для повторной мобилизации.

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— Отсрочка позволит добровольцам после службы отдохнуть и при необходимости пройти медико-социальную реабилитацию, — отметили в Минобороны.

Напомним, добровольная служба по Контракту 18-24 стартовала в Украине 11 февраля этого года. Она предусматривает возможность для украинцев 18–24 лет подписать контракт на год с высоким денежным обеспечением для службы в Силах обороны.

До конца 2025 Министерство обороны Украины планирует расширить функционал Резерв+. В приложении разрешат подписывать контракты с Вооруженными силами.

Замглавы Минобороны пояснила, что смарт-контракт — это документ, который человек сможет подписать цифровой подписью. Контракт будет поступать в систему рекрутинга воинской части.

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