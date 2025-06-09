У Резерв+ можна буде підписувати контракт із ЗСУ: що відомо про функцію

До кінця 2025 року Міністерство оборони України планує розширити функціонал Резерв+. У застосунку дозволять підписувати контракти зі Збройними силами.

Що відомо про смартконтракт у Резерв+

Про нововведення, пов’язані із застосунком Резерв+, розповіла заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

– До кінця року в Резерв+ ми втілимо також смартконтракти. Можна буде долучитися до війська, підписавши контракт просто в телефоні. Як, умовно, ми ознайомлюємося з ліцензійними угодами в Apple. Це має бути настільки ж просто, – розповіла вона.

Заступниця очільника Міноборони пояснила, що смартконтракт — це документ, який людина зможе підписати цифровим підписом. Контракт надходитиме в систему рекрутингу військової частини.

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– А перед цим відбуватиметься класичний процес рекрутингу як у корпораціях. Ви подаєте заявку, з вами зв’язується рекрутер, тоді співбесіда. І коли є всі взаємні погодження, зможете підписати контракт просто в телефоні, – пояснила Катерина Черногоренко.

Зазначимо, що Резерв+ – це мобільний застосунок від Міноборони, розроблений для військовозобов’язаних, призовників та резервістів.

Там можна перевірити свої облікові дані, подати заяву на зміну місця реєстрації, оновити особисту інформацію. Нещодавно у Резерв+ з’явилися нові функції, які мають спростити життя військовозобов’язаних.

Джерело: DOU

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