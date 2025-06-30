Движение по Крымскому мосту перекрывали: ночью в Керчи раздавались взрывы

В ночь на 30 июня раздавались взрывы во временно оккупированном Крыму — ПВО оккупантов якобы работало по дронам в районе Керчи, поэтому движение по Крымскому мосту перекрывали.

Взрывы в Крыму сегодня: что известно

Как сообщил Крымский ветер со ссылкой на очевидцев и видео из соцсетей, в ночь на 30 июня российская ПВО отражала атаку неизвестных беспилотников.

Из-за этого движение по Крымскому мосту было перекрыто примерно в течение часа и выключалось его освещение.

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В местных пабликах также пишут, что оккупанты подняли в воздух военные вертолеты с аэродрома Кача.

На данный момент официального подтверждения о сбитых дронах или последствиях атаки нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 223-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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