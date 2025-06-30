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Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

Рух Кримським мостом перекривали: вночі в Керчі лунали вибухи

керченський міст
Фото: Getty Images

У ніч проти 30 червня лунали вибухи у тимчасово окупованому Криму – ПВО окупантів нібито працювало по дронах в районі Керчі, тому рух Кримським мостом перекривали.

Вибухи в Криму сьогодні: що відомо

Як повідомив Кримський вітер з посиланням на очевидців та відео із соцмереж, у ніч проти 30 червня російська ППО відбивала атаку невідомих безпілотників.

Через це рух Кримським мостом було перекрито приблизно протягом години та вимикалося його освітлення.

Зараз дивляться

У місцевих пабліках також пишуть, що окупанти підняли у повітря військові вертольоти з аеродрому Кача.

Наразі офіційного підтвердженні про збиті дрони або наслідки атаки немає.

Керч на карті

Фото: Google maps

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 223-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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