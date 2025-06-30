Рух Кримським мостом перекривали: вночі в Керчі лунали вибухи
У ніч проти 30 червня лунали вибухи у тимчасово окупованому Криму – ПВО окупантів нібито працювало по дронах в районі Керчі, тому рух Кримським мостом перекривали.
Вибухи в Криму сьогодні: що відомо
Як повідомив Кримський вітер з посиланням на очевидців та відео із соцмереж, у ніч проти 30 червня російська ППО відбивала атаку невідомих безпілотників.
Через це рух Кримським мостом було перекрито приблизно протягом години та вимикалося його освітлення.
У місцевих пабліках також пишуть, що окупанти підняли у повітря військові вертольоти з аеродрому Кача.
Наразі офіційного підтвердженні про збиті дрони або наслідки атаки немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 223-тю добу.
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