Поступление на бюджет 2025: какое количество баллов необходимо набрать

Согласно условиям приема в высшие учебные заведения в 2025 году, минимальный конкурсный балл для участия в конкурсном отборе (за исключением отдельных специальностей) будет определяться непосредственно каждым вузом в своих правилах приема.

Сколько баллов НМТ нужно набрать для поступления на бюджет в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Поступление на бюджет 2025: сколько баллов нужно набрать, чтобы пройти конкурсный отбор

Проходной балл НМТ — это наименьший балл, с которым абитуриент может быть допущен к участию во вступительном конкурсе.

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Он не является универсальным для всех вузов и специальностей, ведь каждое заведение может самостоятельно устанавливать свои проходные баллы в соответствии с выбранными направлениями подготовки.

В 2025 году для того, чтобы иметь возможность подать документы в вуз, абитуриенту необходимо набрать не менее 15% от максимально возможного балла в каждом из четырех модулей НМТ.

Конкурсный балл рассчитывается по специальной формуле, которая учитывает результаты тестовых блоков, весовые коэффициенты, а в отдельных случаях еще и средний балл аттестата.

Проходной балл на бюджетную форму обучения определяется в зависимости от конкуренции на специальность, количества государственных мест и популярности образовательного направления.

Рейтинговый конкурсный балл для поступления в 2025 году рассчитывается путем перевода результатов по каждому предметном блоку НМТ в шкалу от 100 до 200 баллов.

В 2025 году Министерство образования Украины определило отдельные весовые коэффициенты для каждого теста в зависимости от выбранной специальности, которые учитываются при расчете итогового конкурсного балла.

В частности, для поступающих на специальности, такие как C3 Международные отношения, D4 Публичное управление и администрирование, D8 Право, D9 Международное право, I1 Стоматология, I2 Медицина, I3 Педиатрия, I4 Медицинская психология и I8 Фармация, минимальный конкурсный балл составляет 150, как для бюджетной, так и для контрактной формы обучения.

Для других специальностей конкурсный порог для поступления на бюджет составляет не менее 130 баллов, за исключением отдельных льготных категорий, в частности, детей погибших военнослужащих, умерших пленных или лиц, пропавших без вести.

То есть, по информации Министерства образования, для того, чтобы претендовать на обучение по бюджетной форме, абитуриенту нужно набрать не менее 130 конкурсных баллов в среднем по четырем предметам. В то же время для специальностей медицинского и юридического профиля установлен повышенный проходной порог — не менее 150 баллов.

Какие проходные баллы для поступления на бюджет 2025

Чтобы поступить в высшее учебное заведение, необходимо преодолеть проходной балл для НМТ 2025 года. То есть набрать минимальное количество тестовых баллов, чтобы результаты были зачтены для участия в конкурсном отборе.

Минимальные баллы для поступления на бюджет 2025 для каждого предмета:

Украинский язык — нужно набрать не менее 7 тестовых баллов, максимальный тестовый балл по украинскому языку — 45;

Математика — не менее 5 баллов из 32;

История Украины — минимум 8 баллов из 54;

Украинская литература — от 7 баллов из 45;

Биология — не менее 7 баллов из 46;

География — минимум 7 баллов из 46;

Физика — не менее 5 баллов из 32;

Химия — нужно набрать не менее 6 баллов из 40;

Иностранный язык — минимум 5 баллов из 32 возможных.

Для поступления на контракт, как правило, достаточно иметь от 100 баллов, но определенное количество определяется каждым учебным заведением отдельно в зависимости от конкурса.

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