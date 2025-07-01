Вступ на бюджет 2025: яку кількість балів необхідно набрати

Згідно з умовами приймання до закладів вищої освіти у 2025 році, мінімальний конкурсний бал для участі в конкурсному відборі (за винятком окремих спеціальностей) визначатиметься безпосередньо кожним вишем у власних правилах приймання.

Скільки балів НМТ потрібно набрати для вступу на бюджет у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Вступ на бюджет 2025: скільки балів потрібно набрати, щоб пройти конкурсний відбір

Прохідний бал НМТ — це найменший бал, з яким вступник може бути допущений до участі у конкурсі.

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Він не є універсальним для всіх вишів і спеціальностей, адже кожен заклад може самостійно встановлювати свої прохідні бали відповідно до обраних напрямів підготовки.

У 2025 році для того, щоб мати змогу подати документи до вишу, вступнику необхідно набрати не менше 15% від максимально можливого балу в кожному з чотирьох модулів НМТ.

Конкурсний бал обчислюється за спеціальною формулою, яка враховує результати тестових блоків, вагові коефіцієнти, а в окремих випадках ще й середній бал атестата.

Прохідний бал на бюджетну форму навчання визначається залежно від конкуренції на спеціальність, кількості державних місць й популярності освітнього напряму.

Рейтинговий конкурсний бал для вступу у 2025 році обчислюється шляхом переведення результатів з кожного предметного блоку НМТ у шкалу від 100 до 200 балів.

У 2025 році Міністерство освіти України визначило окремі вагові коефіцієнти для кожного тесту залежно від обраної спеціальності, які враховуються під час розрахунку підсумкового конкурсного бала.

Зокрема, для вступників на спеціальності, такі як C3 Міжнародні відносини, D4 Публічне управління та адміністрування, D8 Право, D9 Міжнародне право, I1 Стоматологія, I2 Медицина, I3 Педіатрія, I4 Медична психологія та I8 Фармація, мінімальний конкурсний бал становить 150, як для бюджетної, так і для контрактної форми навчання.

Для інших спеціальностей конкурсний поріг для вступу на бюджет становить не менше 130 балів, за винятком окремих пільгових категорій, зокрема, дітей загиблих військовослужбовців, померлих полонених або осіб, зниклих безвісти.

Тобто, за інформацією Міністерства освіти, для того, щоб претендувати на навчання за бюджетною формою, вступнику потрібно набрати щонайменше 130 конкурсних балів у середньому по чотирьох предметах. Водночас для спеціальностей медичного та юридичного профілю встановлено підвищений прохідний поріг — не менше ніж 150 балів.

Які прохідні бали для вступу на бюджет 2025

Щоб вступити до закладу вищої освіти необхідно подолати прохідний бал для НМТ 2025 року. Тобто набрати найменшу кількість тестових балів, аби результати були зараховані для участі в конкурсному відборі.

Мінімальні бали для вступу на бюджет 2025 для кожного предмета:

Українська мова — потрібно набрати щонайменше 7 тестових балів, максимальний тестовий бал з української мови — 45;

Математика — не менше 5 балів із 32;

Історія України — мінімум 8 балів із 54;

Українська література — від 7 балів із 45;

Біологія — щонайменше 7 балів із 46;

Географія — мінімум 7 балів із 46;

Фізика — не менше 5 балів із 32;

Хімія — потрібно набрати принаймні 6 балів із 40;

Іноземна мова — мінімум 5 балів із 32 можливих.

Для вступу на контракт, як правило, достатньо мати від 100 балів, але певна кількість визначається кожним закладом освіти окремо залежно від конкурсу.

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