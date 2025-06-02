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$7 тыс. за бронь: в Черкасской области разоблачили схему уклонения от мобилизации

Черкащина ДБР схеми для ухилянтів
Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований раскрыли схему незаконного бронирования военнообязанных в Черкасской области.

$7 тыс. за отсрочку от мобилизации

Незаконная деятельность продолжалась с ноября 2024 года на территории Черкасской и Кировоградской областей.

Организатором схемы оказался мужчина, который предлагал предпринимателям отложить мобилизацию за денежное вознаграждение — $7 000.

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Бронирование на полгода оформляли через фиктивные данные в официальных государственных системах.

28 мая 2025 года посредника мошеннической услуги задержали после получения части оплаты.

В рамках следствия сотрудники ГБР провели обыски, изъяли документацию и начали проверку всех лиц, которые могли воспользоваться незаконной отсрочкой.

Сейчас устанавливается возможный круг причастных сотрудников ТЦК, способных влиять на принятие противоправных решений.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Досудебное следствие продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Кропивницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

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Источник: ГБР

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