Украина планирует привлечь более 30 стран и сотни компаний в украинский сектор ПВО и дронов – Зеленский

Украина намерена привлечь в наш сектор производства беспилотников и систем противовоздушной обороны более 30 стран и несколько сотен компаний.

Зеленский отметил важность усиления производства дронов

Украина должна остановить российские дроны и ракеты, которые убивают и разрушают, сказал на пленарной сессии Конференции по восстановлению Украины в Риме (URC2025) президент Владимир Зеленский.

– Мы должны сосредоточиться в первую очередь на том, чтобы остановить российские дроны и ракеты. Это означает увеличение поставок средств противовоздушной обороны и инвестиций в дроны-перехватчики, системы противовоздушной обороны и ракеты. Я призываю всех наших партнеров увеличить ваши инвестиции. Когда Россия усиливает свои атаки, мы не можем иметь дефицит финансирования для производства дронов, – сказал он.

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Президент отметил намерение привлечь более 30 стран и несколько сотен компаний в украинский сектор производства дронов и систем противовоздушной обороны (ПВО).

– Сегодня на этой конференции представлены более 30 стран и сотни компаний. И мы должны достичь точки, когда сектор противовоздушной обороны и дронов Украины будет поддерживаться более чем 30 странами и сотнями компаний – не только из Украины, но и Европы, США и других стран, — сказал он.

Зеленский сообщил, что в конференции принимают участие около 500 компаний и призвал их обратиться к украинской команде для получения детальной информации.

— Украина имеет одну из самых современных в мире технологий дронов как для наступления, так и для обороны. Мы готовы поделиться этим опытом и технологиями с нашими партнерами. Украине нужны инвестиции – вам нужны навыки и технологии. Все, что мы сейчас строим для защиты Украины, поможет защитить и вас, – сказал глава государства.

Зеленский об украинской авиации

К тому же, Зеленский констатировал развитие современной боевой авиации в Украине в рекордно короткие сроки во время войны.

— У нас также есть сильная авиационная коалиция – спасибо всем ее участникам. Украина получила и увеличивает современную боевую авиацию. Это огромная помощь – и мы сделали это в рекордные сроки. Никакая другая страна не перешла с советских самолетов на F-16 и Мираж так быстро. Благодарю всех, кто помог, — сказал он.

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