Україна планує залучити понад 30 країн та сотні компаній в українській сектор ППО та дронів – Зеленський

Україна має намір залучити у наш сектор виробництва безпілотників та систем протиповітряної оборони (ППО) понад 30 країн та декілька сотень компаній.

Зеленський наголосив на важливості підсилення виробництва дронів

Україна має зупинити російські дрони та ракети, які вбивають та руйнують, сказав на пленарній сесії Конференції з відновлення України в Римі (URC2025) президент Володимир Зеленський.

– Ми повинні зосередитися у першу чергу на тому, щоб зупинити російські дрони та ракети. Це означає збільшення поставок засобів протиповітряної оборони та інвестицій у дрони-перехоплювачі, системи протиповітряної оборони та ракети. Я закликаю всіх наших партнерів – збільшити ваші інвестиції. Коли Росія посилює свої атаки, ми не можемо мати дефіциту фінансування для виробництва дронів, – сказав він.

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Президент окреслив намір залучити понад 30 країн та декілька сотень компаній в український сектор виробництва дронів та систем протиповітряної оборони (ППО).

– Сьогодні на цій конференції представлені понад 30 країн та сотні компаній. І ми повинні досягти точки, коли сектор протиповітряної оборони та дронів України підтримуватиметься понад 30 країнами та сотнями компаній – не лише з України, але й з Європи, США та інших країн, – сказав він.

Зеленський повідомив, що у конференції бере участь близько 500 компаній та закликав їх звернутись до української команди для отримання детальної інформації.

– Україна має одні з найсучасніших у світі технологій дронів як для наступу, так і для оборони. Ми готові поділитися цим досвідом і цими технологіями з нашими партнерами. Україні потрібні інвестиції – вам потрібні навички та технології. Все, що ми зараз будуємо для захисту України, допоможе захистити і вас, – сказав голова держави.

Зеленський про українську авіацію

До того ж, Зеленський констатував розвиток сучасної бойової авіації в Україні у рекордно короткі терміни під час війни.

– У нас також є сильна авіаційна коаліція – дякую всім її учасникам. Україна отримала та нарощує сучасну бойову авіацію. Це величезна допомога – і ми зробили це в рекордні терміни. Жодна інша країна не перейшла з радянських літаків на F-16 та Міражі так швидко. Дякую всім, хто допоміг, – сказав він.

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