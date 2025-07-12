Нічна атака на Україну: Чернівці та Львів під ударом, спалахнули пожежі, є загиблі

Протягом ночі та ранку 12 липня РФ масовано атакувала Україну, запустивши 339 Шахедів, 258 дронів-імітаторів та 26 крилатих ракет Х-101.

У Повітряних силах ЗСУ зафіксували влучання однієї ракети та 20 ударних БпЛА у п’яти локаціях, а також падіння уламків збитих цілей – ще на 19-ти.

Основний удар припав на Чернівці, де загинули двоє людей. Завтра, 13 липня, у місті оголошено днем жалоби за загиблими.

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Сьогодні вибухи лунали також у Луцьку, Львові, Хмельницьку, Харкові, Києві, Черкасах, Дніпропетровській, Кіровоградській та інших областях.

Детальніше про наслідки нічної атаки сьогодні, 12 липня – у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Атака на Чернівці 12 липня

Вранці росіяни атакували Чернівці чотирма Шахедами та крилатою ракетою – пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адмінбудівель та автівок. Рятувальки гасили пожежі одночасно за трьома адресами.

Наразі відомо про загибель двох людей: 26-річної дівчини та 43-річного чоловіка. Ще четверо людей перебувають у тяжкому стані, 10 постраждалим надали медичну допомогу на місці.

13 липня оголошено в Чернівцях днем жалоби за загиблими. Всі масові заходи скасовано.

В ОВА назвали імена загиблих:

43-річний Святослав Лазаренко , працівник Снятинської міської ради Івано-Франківської області;

, працівник Снятинської міської ради Івано-Франківської області; 26-річна Діана Кравченко, завідувачка однієї з аптек у Чернівцях.

Нічна атака на Львів

У Львові під час комбінованої атаки пошкоджено будинки на вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни. Є часткове руйнування фасаду, вибиті вікна та двері.

Руйнувань зазанали також два промислових обʼєкти, де спалахнули пожежі.

Загалом внаслідок комбінованого удару у Львові пошкоджені: 51 будинок (528 квартир), по 19 автомобілів і об’єктів бізнесу та два підприємства.

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки у Львові зросла до девʼяти (серед них 11-річний хлопчик), двох із них госпіталізували, іншим надали допомогу на місцях.

Обстріл Луцька сьогодні

Всю ніч Луцьк атакували Шахеди (35 дронів), а на світанку російські окупанти вдарили по місту двома ракетами.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей повністю зруйновано приватний житловий будинок, у навколишніх – повилітакли вікна, пошкоджено кілька автомобілів.

Проте, на щастя, обійшлося без жертв – ані травмованих, ані загиблих.

Атака на Харків

По Київському району Харкова армія РФ сьогодні під ранок вдарила двома керованими авіабомбами та вісьмома дронами.

Внаслідок атаки пошкоджено підприємство, багатоквартирний будинок, будівлю вишу, гараж та три автівки.

Тут постраждали троє людей – це чоловіки 33, 47 і 55 років, яких госпіталізовано до лікарні.

Дніпропетровська область: наслідки нічної атаки

Вранці російська авіація скинула КАБи на Великомихайлівську громаду Синельниківського району Дінпропетровської області.

– Зайнялося авто. Пожежу рятувальники приборкали, – розповів керівник ОВА Сергій Лисак.

За його словами, загинули двоє людей, тіла яких виявили в салоні машини.

Також цієї ночі ворог атакував регіон 10 безпілотниками. Під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька і Червоногригорівська громади. Тут минулося без загиблих та постраждалих.

Атака на Хмельницьку область

Вночі у небі над Хмельницькою областю силами та засобами ППО знищено чотири крилаті ракети та п’ять ворожих ударних БпЛА типу Шахед, повідомив голова ОВА Сергій Тюрін.

– Внаслідок атаки у Кам`янець-Подільському районі пошкоджено сонячні батареї та дах нежитлового підсобного приміщення, – нашголосив він.

Обійшлося без загиблих та травмованих.

Атака на Житомирщину: наслідки

Місцева влада повідомила про знищення кількох повітряних цілей під час масованої атаки на Житомирську область.

Внаслідок обстрілу зафіксовано руйнування занедбаної господарської споруди, пожежу на місці падіння уламків вже ліквідовано.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Черкаська область: атака 12 липня

Під час ворожої атаки сьогодні силами ППО у Черкаській області знищено крилату ракету та знешкоджено 20 БпЛА. Минулося без травмованих.

У Черкаському районі, за попередніми даними, вибуховою хвилею пошкоджено вісім приватних будинків.

Також без світла пів сотні абонентів, бригада обленерго вже працює над відновленням електропостачання.

Кіровоградщина – під атакою дронів

В одній з громад Голованівського району Кіровоградської області внаслідок атаки пошкоджено майже 10 приватних будинків: зруйновано покрівлі, вибито вікна, двері та паркани.

Обійшлося без постраждалих.

Також падіння уламків збитого безпілотника спичинило займання сухої трави на відкритій місцевості, пожежу оперативно ліквідували.

Київ: нічна атака сьогодні

Цієї ночі у Києві, який майже щоночі піддається атакам із боку країни-агресора, також лунали вибухи – сили ППО збивали ворожі безпілотники.

За даними представників столичної влади, протиповітряна оборона працювала по цілях на Троєщині та у Голосієвському районі.

Інформації про наслідки чи постраждалих наразі немає.

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