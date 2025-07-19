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Обещают не бросать на передовую: ЦПД о принудительной мобилизации украинцев на ВОТ

Мобілізація в РФ
Фото: Depositphotos

Российская оккупационная власть активизировала кампанию по принуждению жителей временно оккупированных территорий Украины к службе в армии государства-агрессора.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Принудительная мобилизация на ВОТ

Как сообщает ЦПД, людей призывают заключать контракты, обещая, что их не отправят на передовую. Однако эти обещания являются откровенной ложью, направленной на втягивание украинцев в войну против собственного государства.

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После указа президента РФ Владимира Путина о весеннем призыве, оккупанты прибегли к усилению давления на жителей: отслеживают мужчин призывного возраста, заставляют становиться на учет, вводят мобилизационные квоты и прибегают к репрессиям.

В ЦПД напомнили, что массовая принудительная мобилизация является не только военным преступлением, но и составляющей геноцидной политики, грубо нарушает нормы международного гуманитарного права. Такие действия также имеют целью сделать граждан Украины соучастниками преступлений армии РФ.

Напомним, российские пропагандисты создают новые фейки, чтобы дискредитировать украинских военных, подорвать доверие к ним среди гражданского населения и деморализовать общество.

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