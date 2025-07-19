Обіцяють не кидати на передову: ЦПД про примусову мобілізацію українців на ТОТ

Російська окупаційна влада активізувала кампанію з примусу жителів тимчасово окупованих територій України до служби в армії держави-агресора.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Примусова мобілізація на ТОТ

Як повідомляє ЦПД, людей закликають укладати контракти, обіцяючи, що їх не відправлять на передову. Однак ці обіцянки є відвертою брехнею, спрямованою на втягування українців у війну проти власної держави.

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Після указу президента РФ Володимира Путіна про весняний призов окупанти вдалися до посилення тиску на жителів: відстежують чоловіків призовного віку, змушують ставати на облік, запроваджують мобілізаційні квоти та вдаються до репресій.

У ЦПД нагадали, що масова примусова мобілізація є не лише воєнним злочином, а й складовою геноцидної політики, що грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права. Такі дії також мають на меті зробити громадян України співучасниками злочинів армії РФ.

Нагадаємо, російські пропагандисти створюють нові фейки, щоб дискредитувати українських військових, підірвати довіру до них серед цивільного населення та деморалізувати суспільство.

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