Ограничение движения в центре Киева 21 июля: ожидают приезд иностранных делегаций

В понедельник, 21 июля, в центральной части Киева временно ограничат движение транспорта в связи с визитом иностранных делегаций и проведением охранных мероприятий.

Об этом сообщила пресс-служба Управления государственной охраны Украины (УГО).

В центре Киева временно ограничат движение: что известно

Сейчас смотрят

— 21 июля в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города, — говорится в сообщении.

В Госохране призвали жителей столицы заранее учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

В УДО подчеркнули, что действуют в соответствии с законом Украины О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц, а также с положением О Государственном протоколе и церемониале Украины.

Согласно законодательству, государственная охрана обязана обеспечиваться для глав иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, находящихся в Украине с официальными или рабочими визитами.

Напомним, 21 июля президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в Киеве конференцию украинских послов. Об этом ранее сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Мероприятие называется От силы дипломатии к дипломатии силы. Вероятно, именно с этим событием связаны запланированные меры безопасности в столице.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.