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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Обмеження руху в центрі Києва 21 липня: очікують приїзд іноземних делегацій

з 30 квітня обмежать рух Хрещатиком
Фото: Unsplash

У понеділок, 21 липня, в центральній частині Києва тимчасово обмежать рух транспорту у зв’язку з візитом іноземних делегацій та проведенням охоронних заходів.

Про це повідомила пресслужба Управління державної охорони України (УДО).

У центрі Києва тимчасово обмежать рух: що відомо

– 21 липня у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста, – зазначено у повідомленні.

У Держохороні закликали мешканців столиці заздалегідь враховувати цю інформацію під час планування переміщень містом.

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В УДО наголосили, що діють відповідно до закону України Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб, а також до положення Про Державний Протокол та Церемоніал України.

Згідно із законодавством, державна охорона зобов’язана забезпечуватись для глав іноземних держав, урядів, парламентів та міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними або робочими візитами.

Нагадаємо, 21 липня президент України Володимир Зеленський планує провести у Києві конференцію українських послів. Про це раніше повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Захід має назву Від сили дипломатії до дипломатії сили. Ймовірно саме з цією подією пов’язані заплановані заходи безпеки у столиці.

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