Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Карта боевых действий на 22 июля 2025 — ситуация на фронте
За минувшие сутки на фронте произошло 139 боевых столкновений.
Такие данные 21 июля обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Противник ударил четырьмя ракетами и бросил 61 управляемую авиационную бомбу.
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Также использовал для ударов 1251 дронов-камикадзе и совершил 3145 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Больше о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 22 июля 2025 года
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 245-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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