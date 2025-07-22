Карта боевых действий на 22 июля 2025 — ситуация на фронте

За минувшие сутки на фронте произошло 139 боевых столкновений.

Такие данные 21 июля обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Противник ударил четырьмя ракетами и бросил 61 управляемую авиационную бомбу.

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Также использовал для ударов 1251 дронов-камикадзе и совершил 3145 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Больше о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 22 июля 2025 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 245-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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