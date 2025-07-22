Карта бойових дій на 22 липня 2025 – ситуація на фронті
За минулу добу на фронті відбулося 175 бойових зіткнень.
Такі дані 22 липня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Противник вдарив 25 ракетами та скинув 122 керовані авіаційні бомби, залучив 3832 дрони-камікадзе.
Також ворог здійснив 5387 артилерійських обстрілів, зокрема 56 – із реактивних систем залпового вогню.
Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.
Карти бойових дій в Україні на 22 липня 2025
Ситуація в Україні на 22 липня 2025
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 22 атаки загарбників. Також ворог завдав восьми авіаційних ударів, застосувавши при цьому дванадцять керованих авіаційних бомб, та здійснив 318 обстрілів, п’ять з яких – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Строївка, Западне та Кутьківка.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки, Куп’янська, Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю та в бік Богуславки.
На Лиманському напрямку відбулось двадцять три бойових зіткнення. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Ямполівка, Торське та у напрямку населених пунктів Серебрянка, Середнє, Шандриголове, Григорівка.
На Сіверському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районах Серебрянки, Верхньокам’янського та Переїзного.
На Краматорському напрямку ворог здійснив шість атак у районі Білої Гори та у бік Предтечиного.
На Торецькому напрямку минулої доби ворог 11 разів атакував українські підрозділи оборонців в районах Диліївки, Романівки, Торецька, Олександро-Калинового, Новоспаського та в бік Катеринівки й Плещіївки.
На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Новоторецьке, Миколаївка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове в бік Новоукраїнки, Покровська, Дачного, Мирнограда, Маяка.
На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 18 атак загарбників у районах населених пунктів Зірка, Піддубне, Мирне, Шевченко, Дачне та в бік населених пунктів Новохатське, Темирівка, Олександроград, Воскресенка.
На Гуляйпільському напрямку минулої доби бойових зіткнень не відбувалося.
На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки у районі Кам’янського.
На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи чотири рази намагалися просунутися уперед – успіху не мали.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Втрати РФ на 22 липня 2025
- особового складу – близько 1 044 250 (+1 090) осіб;
- танків – 11 038 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 035 (+7);
- артилерійських систем – 30 680 (+43);
- РСЗВ – 1 445 (+1);
- засобів ППО – 1 199;
- літаків – 421;
- гелікоптерів – 340;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47 437 (+256);
- крилатих ракет – 3 533 (+18);
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 55 953 (+94);
- спеціальної техніки – 3 935 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 245-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.