Карта бойових дій на 22 липня 2025 – ситуація на фронті

За минулу добу на фронті відбулося 175 бойових зіткнень.

Такі дані 22 липня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Противник вдарив 25 ракетами та скинув 122 керовані авіаційні бомби, залучив 3832 дрони-камікадзе.

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Також ворог здійснив 5387 артилерійських обстрілів, зокрема 56 – із реактивних систем залпового вогню.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 22 липня 2025

Ситуація в Україні на 22 липня 2025

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 22 атаки загарбників. Також ворог завдав восьми авіаційних ударів, застосувавши при цьому дванадцять керованих авіаційних бомб, та здійснив 318 обстрілів, п’ять з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Строївка, Западне та Кутьківка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки, Куп’янська, Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю та в бік Богуславки.

На Лиманському напрямку відбулось двадцять три бойових зіткнення. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Ямполівка, Торське та у напрямку населених пунктів Серебрянка, Середнє, Шандриголове, Григорівка.

На Сіверському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районах Серебрянки, Верхньокам’янського та Переїзного.

На Краматорському напрямку ворог здійснив шість атак у районі Білої Гори та у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку минулої доби ворог 11 разів атакував українські підрозділи оборонців в районах Диліївки, Романівки, Торецька, Олександро-Калинового, Новоспаського та в бік Катеринівки й Плещіївки.

На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Новоторецьке, Миколаївка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове в бік Новоукраїнки, Покровська, Дачного, Мирнограда, Маяка.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 18 атак загарбників у районах населених пунктів Зірка, Піддубне, Мирне, Шевченко, Дачне та в бік населених пунктів Новохатське, Темирівка, Олександроград, Воскресенка.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби бойових зіткнень не відбувалося.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки у районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи чотири рази намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати РФ на 22 липня 2025

особового складу – близько 1 044 250 (+1 090) осіб;

танків – 11 038 (+1);

бойових броньованих машин – 23 035 (+7);

артилерійських систем – 30 680 (+43);

РСЗВ – 1 445 (+1);

засобів ППО – 1 199;

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47 437 (+256);

крилатих ракет – 3 533 (+18);

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 55 953 (+94);

спеціальної техніки – 3 935 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 245-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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